الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

184 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران

الصحة الإيرانية
الصحة الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 184 حالة وفاة و10 آلاف و253 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيران منذ ظهور الوباء إلى 79 ألفا و568 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليونين و886 ألفا و111 إصابة، تعافت من بينها حتى اليوم مليونين و410 آلاف و252 حالة، حسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن وزارة الصحة.

- ترتيب إصابات كورونا عالميًا 


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا، و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


- "الصحة العالمية": اللقاحات توفر أملا جديدا ضد كورونا


يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوورنا، في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كوفيد إيران اللقاح كورونا وزارة الصحة الايرانية

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