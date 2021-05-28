رهبان دير الشايب بالأقصر يتلقون الجرعة الأولي من لقاح كورونا (صور)

تلقي رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

كان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور ايليا انسي من مستشفى حميات الأقصر، توجه أمس الخميس، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وفيما تفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري و كنيسة العذراء مريم بإسنا، للإطمئنان على عملية التطعيم.

وأشاد رهبان الدير وكهنة إيبارشية إسنا وارمنت، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

وفي هذا السياق، يحرص أساقفة ومطارنة ورهبان وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تلقي لقاح كورونا وتشجيع الجميع عليه من أجل اتخاذ خطوات في طريق الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى به.

جدير بالذكر أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.



و يقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

و فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

و المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.



رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر

رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر