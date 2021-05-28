الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رهبان دير الشايب بالأقصر يتلقون الجرعة الأولي من لقاح كورونا (صور)

رهبان دير القديس
رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر

تلقي رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

كان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور ايليا انسي من مستشفى حميات الأقصر، توجه أمس الخميس، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وفيما تفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري و كنيسة العذراء مريم بإسنا، للإطمئنان على عملية التطعيم.

وأشاد رهبان الدير وكهنة إيبارشية إسنا وارمنت، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

وفي هذا السياق، يحرص أساقفة ومطارنة ورهبان وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تلقي لقاح كورونا وتشجيع الجميع عليه من أجل اتخاذ خطوات في طريق الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى به.

 

جدير بالذكر أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال  بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg   حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.


و يقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

و  فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.
و المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.
 

 

رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر
رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر
رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر
رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر
رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر
رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر
طريق وزارة الصحة الرئيس وكيل وزارة الصحة الكنيسة القبطية فيروس كورونا

الأكثر قراءة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

2.1 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل «إحلال المركبات» بـ 7 محافظات

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

«شاذ ومتعدد العلاقات الجنسية».. قصة سيدة قتلت زوجها ومزقت جسده في إمبابة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى

فلسطين: مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك بسبب تصرفات إسرائيل