الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى 6 خطوات.. كيفية تسجيل بيانات منتدبى الجهاز الإدارى إلكترونيًا

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

دشن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قبل ساعات، أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات الموظفين المنتدبين على مستوى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدًا لحصر بياناتهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فى ما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم فى استقرار أوضاعهم الوظيفية.

ونستعرض خلال السطور الآتية خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وأهم البيانات والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل بنظام تحديث بيانات الموظفين المنتدبين: 

بداية يعد نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة هو نظام إلكترونى يتيح للموظف المنتدب تسجيل بياناته فى غضون 10 دقائق عبر موقع SECONDED.CAOA.GOV.EG

 تتمثل الخطوة الأولى فى إدخال البيانات الأساسية ما بين الأسم رباعى، الرقم القومى، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة الإقامة، المحافظة طبقًاص للرقم القومى.

 تأتى الخطوة الثانية والمتعلقة بإدخال بيانات الإتصال مثل العنوان بالتفصيل، الهاتف المحمول،تليفون العمل، البريد الإلكترونى، ثم بيانات المؤهل والتى تشمل تحديد المستوى التعليمى، المؤهل الدراسى، التخصص، التقدير.

وفى المرحلة التالية، يسجل الموظف المنتدب بيانات الحالة الصحية وتحديد ما إذا كان الموظف من ذوى الإعاقة أم لا مع بيان نوع الإعاقة.

يعقب ذلك تسجيل البيانات الوظيفية بجهة العمل الأصلية من خلال تحديد جهة العمل وتاريخ التعيين، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، المستوى الوظيفى/ الدرجة المالية، ثم البيانات الوظيفية بالجهة المنتدب إليها وتشمل تحديد جهة العمل وتاريخ التعيين، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، المستوى الوظيفى/ الدرجة المالية.

 وبعد ذلك تأتي مرحلة إدخال بيانات الندب بعد صدور قانون الخدمة المدنية والمعمول به من 2/11/2016 والتى تشمل تحديد تاريخ أول قرار للندب أو تجديد الندب بعد صدور قانون الخدمة المدنية، ورقم القرار الخاص بالندب، او تجديد الندب. 

 وأخيرًا تأتى خطوة إرفاق المستندات المطلوبة مع الضغط على الحفظ لإتمام عملية التسجيل.

التنظيم والإدارة موقع الكترونى منتدبين بيانات موظفين صالح الشيخ

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