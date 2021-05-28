تركيب مواسير بلاستيك لـ 28 كيلو متر من المساقى المكشوفة بالوادي الجديد

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، عدة مشروعات لحفر آبار جوفية واستبدال المواسير القديمة بمواسير حديثة للحفاظ على المياه، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية علي مستوى المحافظات، وذلك بالإضافة إلى خطة توريد مواسير جديدة لكافة المساقى الخاصة برى الأراضى الزراعية.

وبدأت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة أعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك بديلة للمساقى المكشوفة بأطوال 28 كيلو متر بزمام الخارجة وباريس، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد مياه الرى الزراعى في عدد من الزمامات بمناطق الخارجة والشركة والمنيرة وجناح حتى باريس.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطوير شامل للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إن خطة المشروعات المنفذة والجديدة تستهدف الحفاظ على الموارد المائية بهذه المناطق، بالإضافة إلى وضع خطة للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية توفيرا للطاقة الكهربائية، وذلك فى إطارالسعى لإستخدام طاقة نظيفة، بجانب تغيير مواسير المساقى لمنع إهدار المياه وتقنين إستخدامها فى ظل وجود التحديات الحالية.

يذكر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال حفر وتطوير الآبار الجوفية والمساقى المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بالوادي الجديد والواحات البحرية ،وذلك توفيرا للطاقة الكهربائية.