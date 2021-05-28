محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف الطرق بمشروعات الإسكان في بورفؤاد

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف الطرق بمشروعات الإسكان الجارية ببورفؤاد .

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار أعمال رصف و تطوير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان، وسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها من الشباب.

وأكد المحافظ، أن محافظة بورسعيد على موعد قريب مع افتتاح مشروعات الإسكان ببورفؤاد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أكثر من ٨٥% من أعمال ترفيق المشروعات، بالتوازى مع أعمال رصف وتطوير الطرق، تحت إشراف مديرية الطرق وبالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد قد أجري عدة اجتماعات متتالية وزيارات إلى مواقع العمل بحضور كافة الأجهزة المختصة بتنفيذ مشروعات الإسكان لاستعراض الموقف الحالى ومعدلات التنفيذ الأخيرة فى مشروعات الإسكان بمدينة بورفؤاد، حيث وجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الترفيق ورصف الطرق.

وفي شأن آخر، كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،عقد اليوم الجمعة، اجتماعًا مع مسئولي شركة الهدى للحوم إحدى كبرى شركات اللحوم، فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد المبكرة لعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الأستاذ محمد بلحة رئيس مجلس إدارة شركة الهدى لإنتاج اللحوم .

واستعرض المحافظ مع ممثلى الشركة معدلات العمل بالشركة خلال المرحلة المقبلة استعدادا لتوفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها فى الأسواق بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجراءات توريد كميات كبيرة من العجول لمحطة تسمين الماشية بالقابوطى الجديد .

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية ستوفر حوالى ٢٠٠٠ رأس ماشية ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

كما أكد أن المحطة توزع لعدد من المحافظات وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى، مشددًا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية خلال عيد الأضحى .

وأشار إلى أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.