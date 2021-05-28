بدأ حياته موظفًا وأوقف الدكتوراه بسبب الفن.. محطات في حياة جورج سيدهم

تحّل اليوم ذكرى وفاة الممثل الكوميدي الشهير جورج سيدهم، والذي أثرى الحياة الفنية بعدد من الأعمال الكوميدية التي ظلّت عالقة في أذهان المصريين حتى الآن، حيث إن له إرثًا فنيًا لا يُنكره أحد، واتسمت حياته بالبساطة في كل تفاصيلها.

"نشأته"

ولد جورج سيدهم في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج في 28 مايو عام 1938م، تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 قسم انتاج حيواني وحصل على ماجستير في التلقيح الصناعي، وكان يستعد للدكتوراه ثم توقف لانشغاله في الفن.

وتزوج جورج من دكتورة صيدلانية.

"بداية مشواره الفني"

بدأ جورج مشواره الفني موظفًا في فرق التلفزيون المسرحية التي تكونت مع بدء الإرسال التلفزيوني في مصر أوائل الستينيات، ثم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها المخرج التلفزيوني محمد سالم وضمت جورج والضيف أحمد وعادل نصيف الذي هاجر فانضم بدلاً منه سمير غانم، واشتهر الثلاثي باسكتشات دكتور الحقني وكتوموتو، ثم انتقل نشاط الفرقة إلى المسرح، ومن أعمالها: طبيخ الملايكة، براغيت، مسرحية حواديت، فندق الأشغال الشاقة، كل واحد وله عفريت، الراجل اللي جوز مراته.

"تألقهم في فوازير رمضان"

كما لمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم فوازير ثلاثي أضواء المسرح، ثم فوازير وحوي يا وحوي.

ومن أعمال الثلاثي في السينما: القاهرة في الليل، منتهى الفرح، آخر شقاوة، آخر جنان، المشاغبون، الشقيقان، ذكريات التلمذة، 30 يوم في السجن، رحلة السعادة، إضراب الشحاتين، شنطة حمزة، شاطئ المرح، بنت شقية، نورا، العريس الثاني، أفراح، 3 نساء، حلوة وشقية، الزواج على الطريقة الحديثة، نشال رغم أنفه، الحرامي، العميل 77، لسنا ملائكة، المجانين الثلاثة، فرقة المرح، واحد في المليون .

"استمرار الفرقة رغم وفاة الضيف أحمد"

وفي السادس من أبريل 1970 توفي أحمد الضيف، وعلى الرغم من وفاته إلا أن الفرقة استمرت بنفس الاسم لفترة وقدمت أعمال منها: إنت اللي قتلت عليوة، موسيكا في الحي الشرقي، جوليو ورومييت، فندق الثلاث ورقات، من أجل حفنة نساء، أزواج بلا ماضي، منطقة ممنوعة، المتزوجون، أهلاً يا دكتور.

وفي 1983، انفصل جورج وسمير فنيًا وكوّن كل منهما فرقة مستقلة، مع استمرار اسم فرقة الثلاثي مع جورج الذي قدم بمفرده عدة مسرحيات.

لعب الأدوار الكوميدية بالإضافة إلى تميزه وإجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية من أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم.