الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 من حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة في الفيوم

حبس
حبس

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة الفيوم.

مديرية أمن الفيوم 

وأسفرت جهودها عن  ضبط 5 قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة 5 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 3هاتف محمول) بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتى "مخدرات - سرقة " ، قضية حيازة آثار بحوزة متهم،  قضية سلاح أبيض بحوزة متهم وتنفيذ 110 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها و إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الامن العام حملة أمنية مركز شرطة الفيوم مديرية أمن الفيوم الطلقات النارية

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