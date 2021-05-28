الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يمنح الجمعية الخيرية بقرية الجديدة 100 فدان لإنشاء مزرعة نخيل

المسجد الكبير
المسجد الكبير

 أدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية الجديدة بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين. 

وعقب أداء الصلاة والاستماع للخطبة إلتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، مناشداََ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الحصول على اللقاح للحد من أعداد الإصابات، وموجهاََ بدفع فرق متنقلة لتطعيم المواطنين بالقرى والمناطق النائية للتيسير عليهم.

وشدد الزملوط على التزام المزارعين بزراعة الأرز الجاف بديلا عن الأزر التقليدي لترشيد إستهلاك المياه، كما وجه بالانتهاء من رصف طريق الدهوس - الموشيه فور انتهاء أعمال الصرف الصحي مباشرة، كما استمع محافظ الوادي الجديد لبعض مشكلات أهالي القرية مقدما كافة الدعم لهم في المشروعات القائمة وإزالة كافة المعوقات التي تواجع بعض المزارعين

 كما وافق على منح ١٠٠ فدان لصالح الجمعية الخيرية بقرية الجديدة لإنشاء مزرعة نخيل كوقف خيري لصالح الأيتام والحالات الأولى بالرعاية وتخفيض قيمة ٥٠ ٪ من إيجار الأرض في حال ثبوت الجدية بالمشروع، كما وافق على تخصيص قطعة أرض بقرية الجديدة لإنشاء مدرسة قرآنية لخدمة أبناء القرية.

 

وتفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بجولة تفقدية لعدد من المشروعات خلال زيارته لمركز الداخلة، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة . 

 

حيث تفقد أعمال توسعة ورصف طرق عدد من القرى، موجها بإعطاء الأولوية للانتهاء من أعمال الرصف داخل القري و مداخلها ، حيث يجري رصف مسافة ٥ كيلومتر بقرب الشيخ مفتاح وأسمنت والمعصرة، كما تفقد أعمال رصف طرق مدينة موط، ووجه بتخصيص ساحات إنتظار للسيارات أمام المحال التجارية لتحقيق السيولة المرورية. 

 

كما تفقد محافظ الوادي الجديد خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة ، أعمال إنشاء فرع البنك الأهلي المصري بالمركز، والذي يتم إنشاؤه لتيسير المعاملات البنكية لخدمة الأهالي والمستثمرين بالمركز.

 

 حيث وجه بحصر احتياجات المركز من ماكينات الصرف الآلي لتغطية مناطق متفرقة للتيسير على المواطنين، ورصف الطريق المقابل للبنك تمهيداََ لإفتتاحه.

 

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الوادي الجديد الزملوط استمع إلى مطالبهم كورونا بزراعة الأرز الجاف الأزر التقليدي منح ١٠٠ فدان لصالح الجمعية الخيرية

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