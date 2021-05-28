الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي

«الداخلية» توفد مأموريات من الأحوال المدنية لـ 6 حالات إنسانية

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لـ 6 حالات إنسانية بـ (محال الإقامة – المستشفيات) بمحافظتي (القاهرة -المنوفية) لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم،  وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. 

وكذا قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرآة بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من السيدات بمحافظة المنوفية.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات (كبار السن وذوى القدرات الخاصة) بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 خدمات الأحوال المدنية 

وتقدم الأحوال المدنية خدمات عديدة، ما بين استخراج بطاقات الرقم القومى وتجديدها، واستخراج وثائق "الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، والقيد العائلى" وغيرها من الأوراق الأخرى. 

وشهدت الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز "الكول سنتر" من خلال الاتصال التليفوني على أرقام "16582 – 90070999 – 24004400"، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.

 استخراج الوثائق بـ 10 لغات مختلفة 

وأتاحت الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدوا أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق وذلك من خلال الدخول على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه "www.cso.gov.eg

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

الاحوال المدنية القاهرة المنوفية بطاقة الرقم القومي حقوق الانسان

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