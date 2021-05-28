الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: إعطاء 114 ألفًا و55 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تقديم 114 ألفا و55 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12 مليونًا و646 ألفًا و25 جرعة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2.236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 239.852 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 565.451 حالة منذ بداية الجائحة.

إصابات كورونا حول العالم

كما  أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفا و 23 حالة.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كورونا كوفيد الإمارات اللقاح

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