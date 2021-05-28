الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد: توفير 2000 رأس ماشية من خلال محطة التسمين

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعا مع مسؤولي إحدى أكبر شركات اللحوم، في إطار استعدادات محافظة بورسعيد المبكرة لعيد الأضحى المبارك، بحضور الأستاذ محمد بلحة رئيس مجلس إدارة الشركة.

واستعرض المحافظ مع ممثلي الشركة معدلات العمل بالشركة خلال المرحلة المقبلة استعدادا لتوفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجراءات توريد كميات كبيرة من العجول لمحطة تسمين الماشية بالقابوطى الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية ستوفر حوالى ٢٠٠٠ رأس ماشية، في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن المحطة توزع لعدد من المحافظات وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلى، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية خلال عيد الأضحى، مشيرا أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وفي شأن آخر بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية الجديدة التي تشهدها المحافظة، تفقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، مستجدات سير العمل داخل سوق العصر الحضاري الجديد بعد أن قام اللواء عادل الغضبان، بافتتاحه الأسبوع الماضي، رافقه خلالها عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب.

وتابع السكرتير العام سير وانتظام العمل داخل السوق وتقديم الخدمات للمواطنين.

عقد اجتماع اللحوم استعداد بورسعيد

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