الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية لاستخدامها في مشاجرة بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة يستقلها 3 أشخاص وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا”، وعثر بحوزتهم على "بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – فرد محلي – كمية من مخدر الآيس – زجاجة بلاستيكية تستخدم في تعاطي المادة المخدرة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف اثنان منهما بقدومهما من بلدتهما إلى منطقة الهرم بالجيزة لمناصرة أحد أقاربهما والمقيم بذات المنطقة لتشاجره مع آخرين بمنطقة سكنه وحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر، كما أقرا باتفاقهما مع المتهم الآخر على توصيلهما نظير تحصله على مبلغ مالي «أجرة التوصيل»، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي، ونفيا علم قائد السيارة بحيازتهما للمضبوطات واقتصار دوره على توصيلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، إضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .

الداخلية مصر القديمة سيارة 3 أشخاص بندقية خرطوش

الأكثر قراءة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

2.1 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل «إحلال المركبات» بـ 7 محافظات

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

«شاذ ومتعدد العلاقات الجنسية».. قصة سيدة قتلت زوجها ومزقت جسده في إمبابة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى

فلسطين: مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك بسبب تصرفات إسرائيل