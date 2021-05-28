ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية لاستخدامها في مشاجرة بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة يستقلها 3 أشخاص وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا”، وعثر بحوزتهم على "بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – فرد محلي – كمية من مخدر الآيس – زجاجة بلاستيكية تستخدم في تعاطي المادة المخدرة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف اثنان منهما بقدومهما من بلدتهما إلى منطقة الهرم بالجيزة لمناصرة أحد أقاربهما والمقيم بذات المنطقة لتشاجره مع آخرين بمنطقة سكنه وحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر، كما أقرا باتفاقهما مع المتهم الآخر على توصيلهما نظير تحصله على مبلغ مالي «أجرة التوصيل»، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي، ونفيا علم قائد السيارة بحيازتهما للمضبوطات واقتصار دوره على توصيلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، إضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .