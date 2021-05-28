السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فقرات ترفيهية».. «الدستور» في جولة على شاطئ المندرة بالإسكندرية (فيديو)

شاطىء المندرة
شاطىء المندرة

نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فقرات ترفيهية على شاطىء المندرة المجاني بعد أسبوع من عودة فتح الشواطئ مجددا بناء على قرارات مجلس الوزراء، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتواجدت "الدستور" على شاطىء المندرة المجاني برفقة المواطنين ليشمل برنامج اليوم الجمعة، فقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا على المصطافين، فضلا عن تنظيم برامج توعوية بأهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.

- الشاطئ المجاني هدية للمصطافين

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن الإدارة حرصت على تنظيم برنامج مميز بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني احتفالا بعودة فتح الشواطئ والترفيه على المواطنين، على شاطىء المندرة المجاني. 

وأوضح رشاد في تصريحات للدستور أن تجربة شاطىء المندرة هي جديدة من نوعها وتعد هدية من المحافظة للمواطنين وعشاق المدينة، وحرصنا على تنفيذها بأكمل وجه كتجربة قابلة للتكرار فيما بعد. 

وأشار رشاد إلى أن نسبة الإشغال اليوم تراوحت من ٦٠ إلى ٧٠ ٪، وهناك عدد من الشواطىء مثل شاطىء جليم، والسرايا وصلت نسبة الإشغال إلى ١٠٠ ٪ ما أدى لإغلاقها وتوجيه المواطنين للشواطئ المجاورة والتنبيه عليهم بضرورة إجراء الحجز الإلكتروني للشواطئ (أونلاين) قبلها بـ48 ساعة والذي أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عنه خلال الساعات الماضية من خلال موقع Www.catr.gov.eg.

- متابعة مستمرة لنظافة الشاطئ

وأكد رشاد أن الإدارة حرصت على استمرار الحفاظ على نظافة الشاطئ، فتم توزيع أكياس بلاستيكية يجمع فيها المواطنين مخلفاتهم مجانا.

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شاطىء المندرة المجاني شواطىء الاسكندرية فيروس كورونا إجراءات احترازية السياحة والمصايف

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