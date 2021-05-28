افتتاح 9 مساجد جديدة بـ20 مليون جنيه في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى انه تم خلال عامين بناء وافتتاح أكثر من 230 مسجدا تجاوزت تكلفتها 400 مليون جنيه في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد جديدة أخرى بمراكز (كوم حماده - الدلنجات - إيتاي البارود - دمنهور) بتكلفه إجمالية بلغت 20 مليون و320 ألف جنيه وهى: مسجد الوسطاني بكفر دمتيوه بكوم حماده والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٧٠٧ م بتكلفة إجمالية ٤ ملايين و٢٤٢ ألف جنيه، ومسجد إبراهيم الفرحاني بقرية البستان بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٤٩٩ م بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٩٩٤ ألف جنيه، ومسجد أبو زريق بقرية أبو زريق بايتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٤٧٥ م بتكلفة إجمالية ٤ ملايين جنيه، ومسجد الرحمن بمدخل قرية حافظ بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٣٧٠ م بتكلفة إجمالية ٢ مليون و٢٢٠ ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الزهراء بقرية رمسيس بايتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٢٦٤ م بتكلفة إجمالية مليون و٥٨٤ ألف جنيه، ومسجد مسعود سعد بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٨٠ م بتكلفة إجمالية مليون و٨٠ ألف جنيه، ومسجد المصطفي بقرية أبيا الحمرا بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٦٧ م بتكلفة إجمالية ٢ مليون جنيه، ومسجد عزبة رجب بقرية طيبة بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ١٥٠ م بتكلفة إجمالية مليون و٥٠٠ ألف جنيه، ومسجد الابعادية الكبير بقرية الإبعادية بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف (صيانة وترميم) على مساحة ٦٥٦ بتكلفة إجمالية ٧٠٠ ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان "دروس عظيمة من يوم أُحد" أن يوم أُحد من الأيام العظيمة في تاريخ المسلمين وهو مليء بالدروس والعبر ومنها أهمية طاعة القائد وخطورة الخروج علي المهام المحددة منه وتمحيص أهل الثبات واصطفاء أهل الشهادة و الإيمان بالحق والاستعداد للتضحية في سبيله.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التي شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.