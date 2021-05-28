على مدار يومين.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1400مواطناُ في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، والتي تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

- تنفيذ قافلة طبية تضم 9 تخصصات

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية زاوية الناوية مركز ببا على مدار يومي مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية، وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة.

و تم الكشف على 1407مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، منهم 77 حالة بمعمل دم، معمل طفيليات 23، الأشعة 22، استصدار 6 قرارات على نفقة دولة ،تحويل 49حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 48 حالة

- تنظيم ندوات تثقيف صحي

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 97 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.