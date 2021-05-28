كرواتيا تسجل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا عن تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 355 ألفا و617 مُصاباً.



وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، اليوم الجمعة، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و992 حالة عقب تسجيل 11 وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المُتعافين من المرض بلغ حتى الآن 344 ألفا و899 متعافٍ، عقب تسجيل 552 حالة تعاف جديدة أمس.



يُشار إلى أن كرواتيا أجرت على مدار أمس 5 آلاف و273 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى أكثر من مليون اختبار منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في كرواتيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن مليونا و240 ألفا و309 أشخاص تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

