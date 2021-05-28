الفريق أسامة ربيع يبحث مع سفر المجر تعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفير أندراس كوفاكس Andras Kovacs سفير دولة المجر بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس هيئة قناة السويس، بهذه الزيارة التي تصب في إطار جهود تعميق العلاقات المشتركة وسبل التعاون في المجال الاقتصادي، و أكد على أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية متفردة في المجتمع الملاحي وتعد المرفق الملاحي الأهم لخدمة حركة التجارة العالمية، وهو ما أثبته الاهتمام العالمي بمتابعة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIVEN" التي نجحت الهيئة في إدارتها، لافتاً إلى عزم الهيئة استكمال استراتيجية التطوير الطموحة التي تنتهجها للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة بتطوير قدراتها وإمكانياتها بشكل مستمر.

- قناة السويس ركيزة أساسية لتحويل محيطها إلى منطقة اقتصادية عالمية

وأوضح الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة تعد أحد أهم الركائز الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس وتحويل محيطها إلى منطقة اقتصادية عالمية تتمتع بكافة مقومات الجذب الاستثماري، بامتلاك العديد من المقومات الهامة منها ستة موانئ واعدة والعديد من المناطق الصناعية واللوجستية.

ومن جانبه أبدى السيد أندراس كوفاكس Andras Kovacs سفير المجر سعادته بتواجده في هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الأولى له منذ عمله سفيراً لدولة المجر في القاهرة.

- رغبة في توطيد العلاقات بين البلدين

وكشف السفير المجري عن رغبته في توطيد العلاقات بين المجر ومصر في كافة المجالات، على أن تكون قناة السويس هي نقطة الانطلاق نحو تطوير العلاقات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في منطقة القناة.

وفي نهاية الزيارة أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير Andras Kovacs تقديراً وتعبيراً عن عمق العلاقات، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.