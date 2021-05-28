تركه جثة هامدة.. «تروسيكل» يصدم طالبا ويفر هارباً في نجع حمادي

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه تروسيكل وفر هاربا ، بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع (ع. ح. م)، 12 عاما، طالب، بعد أن صدمه تروسيكل وفر هاربا بقرية الحلفاية بحري بنجع حمادي، نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

بعد علاقة آثمة.. ضبط رجل وسيدة ألقيا طفل في موقف سيارات قوص

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، أمس الخميس، من إلقاء القبض على والد الطفل الرضيع حديث الولادة، الذي عُثر عليه ملقي بالقرب من موقف سيارات مدينة قوص، وذلك بعدما ضبطت والدته أيضا منذ ساعات، عقب تحديد هويتها من خلال كاميرات المراقبة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بإلقاء القبض على، (أ . ا . م)، 19 عامًا، مقيم بمدينة قنا، بعد أن أدلت والدة الرضيع باعترافاتها أمام ضباط المباحث الجنائية، حول تفاصيل إلقائهما لطفلهما في الشارع.

وفي سياق متصل، قالت والدة الطفل، البالغة من العمر 15 عامًا إن علاقة أثمة جمعتها بالشاب الذي لم يتخطى العقد الثاني من العمر، تسبب في حملها سفاحًا منه، لافتًة إلى أنه شارك معها في إلقاء الطفل في الشارع، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.