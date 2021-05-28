تطوير ورفع قدرات المحولات الكهربائية بكفر الشيخ بـ 5 ملايين جنيه

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الدولة بجميع مؤسساتها تواصل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة.

- رفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن من بين المشروعات رفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا والتي تسهم في تنمية المجتمع وبخاصة قطاع الكهرباء، من بينها إحلال وتجديد بتكلفة 5 ملايين و 797 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وإشراف محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأكد المحافظ أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال، والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن ، لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

- رفع كفاء الشبكة



من جهتها أوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ، أن الشركة تسعى جاهدة ً إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، والتى شملت إحلال وتجديد بقرى شرق كفرالشيخ وتضمنت " تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة بطيطة بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك.

وأضافت وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ وتم تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة كشك أبو سعيد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك،و تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المقابر بعزبة خميس بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك ،وتكبير قدرات 5 محولات بسلسلة عزبة الصعايدة بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بإجمالى تكلفة 2مليون و 655 ألف جنيه، وتكبير قدرات 4 محولات بسلسلة الراعى بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 408 ألف جنيه، وحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.