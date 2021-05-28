البرازيل: إعطاء 65.4 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن في البرازيل إعطاء إجمالي 65.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 581 ألفا و349 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل 2. 1 سنة لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، ويبلغ تعداد سكان البرازيل 212 مليونًا و559 ألفًا و417 نسمة.



وبدأت عملية التطعيم في البرازيل قبل 18 أسبوعًا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 3. 16 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 456 ألفا و674 ، بعد مرور عام و13 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.