الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

إجراءات التسجيل بالمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة

عمليه
عمليه

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات التسجيل بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال كان المريض يتبع التأمين الصحي، يتجه لأقرب لجنة تأمين صحي، وفى حال عدم تبعية المواطن للتأمين الصحي فعليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

وأوضحت أنه يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، كما يتواصل المستشفى مع المريض، ويحدد موعدًا للفحص وإجراء العملية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن الانتهاء من إجراء 835 ألفًا و345 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع المدة الزمنية المستغرقة بين تسجيل المواطنين وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرة، والتأكد من تلقي المواطنين أفضل خدمة طبية في أقصر مدة زمنية ممكنة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بإعادة تشكيل اللجان العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات العلاج وتحديثها، من شباب الأساتذة والاستشاريين الحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتوراه لتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج للمرضى، كما راجعت الوزيرة جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على إجراء العمليات على مدار اليوم، حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بتشكيل فريق من خارج غرفة عمليات قوائم الانتظار؛ لمتابعة سير العمل وتقييم أداء العمل بالمبادرة من خلال قياس مؤشرات مدد انتظار المواطنين لإجراء العمليات، بحيث يكون المراقب على الخدمة ليس مقدمها، بما يسهم في حصول المرضى على أفضل مستوى من الرعاية والخدمة الطبية اللازمة.

وتابع أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون لأي من التدخلات الجراحية التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وتلقي أي استفسارات بشأن المبادرة http://wlms.smcegy.com، كما أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

الصحة اجراءات التسجيل مبادرة رئيس الجمهورية قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة

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