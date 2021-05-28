فنانون آمنوا بالسحر والشعوذة: «عيني مش طبيعية»

أحمد فلوكس ليس الأول..

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "فيسبوك"، تعرضه لأعمال سحر وشعوذة، حيث نشر صورة حديثة له بصحبة شخص آخر، ظهر فيها ويبدو أن هناك مشكلة كبيره في عينه اليمنى، كما أن الشخص بجانبه كان ممسكًا بالمصحف، حيث أثارت الصورة جدلا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق "فلوكس"، على الصورة قائلا: "للي بيسأل في سحر ولا لأ.. اللي بيقولي مايتعملش اتفضلوا.. دي صورة ليا من أسبوع.. وعلشان فيه صورة في ظهري فيها قرآن وماسكين قرآن آدي النتيجة…. أنا فيه ناس كلموني وقالولي بلاش وكده، الناس هاتفتكر أنك ضعيف… لأ أحب بس أأكد أني بنزل ده وأنا عارف أني في حرب، ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلا بتحبني…. حقي مش هاسيبه وأقسم بشرف أبويا اني لأنا لا الشيطان اللي بيدمرني ودمر غيري، وكانوا ساكتين لكن أنا ولا هاسكت ولا هاسيب حقي ولا أنا لاهو في الدنيا دي".

لم يكن فلوكس الفنان الوحيد الذي آمن بالسحر واقتنع به، فالوسط الفني مليء بمن يدعون أنهم تعرضوا للأعمال.

"حورية فرغلي"

من أشهر الفنانات اللاتي يعتقدن في السحر والشعوذة، حيث قالت حورية فرغلي، "أنا كان معمول لي عمل وأصبت بالتعب لمدة عام، والحمد لله اتفك، وأنا مقتنعة بالكلام ده لأنه مذكور في القرآن"، مضيفة في أحد الحوارات التليفزيونية لها، أنها لا تهتم بالرجل الوسيم أو الغني، بل كل ما تهتم به أن يراعي الله فيها، وأن يجعلها تشعر بأنها "مالية عينه، حتى لو ملكة جمال العالم قدامه".

"فيفي عبده"

لم تكن فيفي عبده بعيدة عن كل ما يدور في الدجل والشعوذة، في يناير 2014 ذكرت فيفي عبده أنها تعرضت لموقف سيئ مع السحر والشعوذة، وقالت في أحد البرامج التليفزيونية، إن إحدى صديقتها جاءتها تشتكي من شعورها أن زوجها يبتعد عنها، وردت فيفي قائلة إنها تشعر أيضًا بوجود سحر في منزلها، وطلبت من صديقتها أن تذهب معها لأحد الدجالين، فوافقت وذهبا سويًا، وقد ارتدت فيفى عباءة، وحينما وصلا إلى المكان المنشود، أخبرهما الدجال بضرورة وضع "رمل وزلط" في جيوبهن ليمنع السحر.

وأضافت "فيفي"، أنه خلال عودتهما للمنزل، تلقت صديقتها اتصالًا هاتفيًا من زوجها، وأخبرها أنها طالق، فصرخت فيفي وألقت بالرمل والزلط من جيبها، بما أشعرها أنها السبب في طلاق صديقتها.

دينا

لها تاريخ طويل وحكايات مع الدجل والشعوذة، فالراقصة دينا، لجأت في عام 2013، لإحدى العرافات تدعى كاميليا، وهى معروفة بين الفنانين بمعرفة الطالع، وأخبرت، قارئة الطالع الراقصة دينا أنها تعرضت للسحر، بما تسبب في الفشل في حياتها الزوجية.

"سمية الخشاب"

لم تكن سمية الخشاب بمعزل عن السحر والشعوذة، حيث تؤمن أيضًا بالدجل، ففي فبراير 2011، أعلنت أن السحر والشعوذة، يلاحق أعمالها الفنية وحياتها الشخصية، فقد ذكرت أنها تؤمن بالسحر نظرًا لأنه مذكور في القرآن.

وأوضحت في تصريحات صحيفة، أن بعض الفنانات في الوسط الفني يسعين دائمًا لعرقلة جميع أعمالها السينمائية، التي شاركت فيها مؤخرًا.

ويُقال أنها تعرضت أثناء زيارتها للمغرب للسحر، وعلمت أن إحدى الفنانات تحاول إيذائها، وقد اعترف دجال مغربي بعد القبض عليه، أن هناك فنانة ذهبت إليه لعمل سحر لسمية، على اعتبار أنها عدوتها الأولى.