أرمينيا تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 222 ألفًا و513 إصابة.



وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية اليوم للجمعة- أن هناك 301 شخص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 212 الفا و566 متعافيا.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و423 وفاة بينها 1081 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 4 آلاف و443 حالة.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفا و 23 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

