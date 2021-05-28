جامعة القاهرة تصدر العدد الثامن من المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية

أصدرت جامعة القاهرة العدد الدولي الثامن من مجلة الجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald" والصادرة باللغة الانجليزية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتقدم في التنصيف الدولي للجامعة ونشر الأبحاث العلمية الدولية التي من شأنها الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

وأوضحت جامعة القاهرة، بيان اليوم الجمعة، أن العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية ناقش 4 قضايا حيوية من خلال البحوث الأكاديمية بدأتها بالبحث الجماعي الافتتاحي للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحرير المجلة وبمشاركة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش رئيس قسم العلوم السياسية السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب الأسبق وعضو مجلس النواب، والدكتور معتز سيد عبدالله عميد كلية الآداب الأسبق، وذلك حول أحد الموضوعات المهمة للدولة المصرية بعنوان "استراتيجية مقترحة لمواجهة الفكر المتطرف في محافظات مصر الحدودية: حالة شمال سيناء ".

وناقشت الدراسة العلاقة بين انتشار الأفكار المتطرفة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها بغرض فهم أفضل لهذه العلاقة في المحافظات الحدودية، وخلصت الدراسة بتقديم استراتيجية متكاملة هدفها هو خلق بيئة وقائية من انتشار الأفكار المتطرفة بالإضافة إلى منع تحولها إلى إرهاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن البحوث الأخرى المنشورة تناولت عددا من الموضوعات الهامة في مجال العلوم الاجتماعية ومن بينها: " المسار الأفريقي لتحقيق النمو الشامل: دراسة حالة الكوميسا " للباحثة سمر الباجوري بجامعة القاهرة، و" تشكل وانهيار التحالف بين الدولة والقوى المدنية في مصر ما بعد 2013: نهج الدولة في المجتمع " للباحث الدكتور مازن حسن أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة، و "الكلمات المفتاحية في الخطاب الرئاسي الأمريكي منذ عام 1993" للباحثة داليا حامد بجامعة طنطا.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة نجحت في 2019 في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودولياً، مشيرا إلي أن مجلة" JHASS " تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

من جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد مدير تحرير المجلة، إلي أنه صدر من المجلة سبعة أعداد سابقة ولاقت استحسان الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية في مصر والعالم وانعكس ذلك على إقبال شديد من الباحثين المصريين والدوليين علي نشر أبحاثهم العلمية في المجلة في الأعداد السابقة بالرغم من الأزمة الصحية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الكثير من اشكال الحياة.

جدير بالذكر أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم في الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الاساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتضم في هيئة تحريرها الدكتور هبة نصار, والدكتور عبير محروس والدكتور لبنى عبد التواب يوسف.