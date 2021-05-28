طب بنها تطلق «حملة طرق الأبواب» ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت كلية الطب البشري بجامعة بنها عن إطلاق حملة لطرق الأبواب عبر قافلة طبية تشمل كافة التخصصات الطبيبة موجهه الي قرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة.

وينفذ القافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها برئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب .

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب أن تلك الخطوة ضمن خطة لتطوير القوافل الطبية لتقديم رعاية صحية نظرا للظروف الراهنة لفيروس كورونا وحفاظا على المواطنين والفريق الطبي مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الكشف على المواطنين.



وأضافت أن القافلة الطبية ستتجه اولا لقرية كفر شبين عبر حملة لطرق الأبواب لتحقيق الهدف من تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بطريقة نموذجية وبعمل متكامل مع جميع الجهات المعنية بالخدمة الصحية (بالتعاون مع الرائدات الريفيات والوحدات الصحية ) لرصد الحالات المرضية في كفر شبين داخل مربعات سكنية وإنشاء ملفات لجميع الحالات وقاعدة بيانات بالحالات المرضية والأماكن السكنية لاستمرار تقديم الرعاية الصحية مع تحويل الحالات التي تحتاج مزيد من الفحوصات او التدخلات الطبية بمستشفيات بنها الجامعية.

وأضافت عدلى أنه تزامنا مع الحملة يتم توعية للمواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية لأهم العادات الصحية السليمة.

وفى سياق متصل، أعلن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها) نتيجة "مسابقة ريادة الأعمال والابتكار 2021" التي أطلقها في شهر يناير من هذا العام.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، على تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الابتكار أصبح أساسيا لتنويع مصادر الدخل لدى المجتمعات ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء بيئة محفزة للتفوق الفكري والإبداع العلمي.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية دعم مشروعات ريادة الأعمال ، مشيرا إلى أن المسابقة استهدفت تشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار لدى منسوبي جامعة بنها لإنتاج حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع بالاضافة الى إتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من العمل في مجالات والابتكارات، وريادة الأعمال التكنولوجية.



وأضاف الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال أن المركز يضم مجموعة من البرامج التي من شأنها تشجيع الشباب على الاختراع والابتكار والتفكير خارج الصندوق بطرق غير تقليدية ، لافتا أنه تم تقييم المتقدمين من قبل لجنة متخصصة لاختيار أفضل المشروعات الطلابية.

وأشار سمير إلى أنه سوف يتم دعم المشاريع الفائزة ماليا لتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة ونماذج أولية وتصعيدها إلى حاضنة جامعة بنها في التكنولوجيا الحيوية ، وقد فاز بالمركز الأول مشروع "قفازات ذكية للصم والبكم مزودة بسوار لترجمة لغة الإشارة" للطالب محمد عبد الحليم موسى بكلية الفنون التطبيقية.