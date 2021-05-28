مع حرارة الصيف.. ما هي فطريات الفم لدى الأطفال وطرق علاجها؟

يتعرض الأطفال إلى العديد من الأمراض خاصة في فصل الصيف وتكون فطريات الفم من أكثر الأمراض انتشارا خاصة عند الأطفال الرضع في فصل الصيف، وهي من الأمراض المزعجة التي تسبب آلم شديد.

وبحسب موقع “webteb” نرصد ماهي فطريات الفم وأسبابها وطرق العلاج؟ في السطور الآتية:

علاج فطريات الفم لدى الرضع

من الطبيعي أن يصاب الأطفال بفطريات الفم وبالأخص الرضع منهم، وفي حال حدوث ذلك مع طفلك يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

تنظيف حلمات الزجاجة واللهايات الخاصة به جيدًا وبانتظام.

قومي بتدليك تجويف فم الطفل باستخدام قطعة نظيفة ورطبة من القماش وبلطف.

إن كنت تقومين بإرضاع طفلك طبيعيًا يجب عليك تجفيف حلمات الصدر جيدًا بعد إرضاع

الطفل وقد يساعدك وضع كريم اللانولين (Lanolin) أيضًا.

استشيري الطبيب في حال تفاقم المشكلة والألم.

كيف يتم علاج فطريات الفم لدى الأطفال والبالغين؟

شرب السوائل الباردة أو تناول العصائر المجمدة.

تناول الطعام سهل البلع مثل الكاسترد

إن كان الألم جراء فطريات الفم غير محتمل فحاول شرب السوائل باستخدام القشة (Straw).

مضمضة الفم عدة مرات يوميًا باستخدام الماء والملح الفاتر، وبإمكانك تحضير المحلول عن طريق مزج 5 غرام من الملح مع 250 مل من الماء الفاتر.

علاج فطريات الفم منزليًا

نقدم لكم بعض الوصفات المنزلية التي تساعدكم في علاج فطريات الفم، مع التأكيد أن هذه الوصفات لا يجب تطبيقها على الأطفال:

1. الملح

يعد من أفضل الوصفات لعلاج فطريات الفم

2. الزبادي

فهو يحتوي على مادة تدعى البروبيوتيك (Probiotics) تساعد في علاج الفطريات

3. زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند في مكافحة الفطريات والتخفيف من الأعراض الناجمة عنه،

4. القرفة

خصائص القرفة المضادة للفطريات تجعلها قادرة على محاربتها والتخلص منها بسهولة

5. الثوم

يساعد في قتل الفطريات الموجودة في تجويف الفم، كما ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي.