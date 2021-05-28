«ما زلت بكرًا».. مفاجأة في اتهام تاجر بمعاشرة طفلة معاقة والحمل منه بحلوان

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، في واقعة إحالة تاجر متهم بمواقعة طفلة معاقة عقليا، وتسبب في حملها على الرغم أنها مازلت بكرًا، بمساعدة جدتها في حلوان بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات، عن مفأجاة أثناء توقيع الكشف عليها.

حيث أثبت الطب الشرعي أن المجني عليها كانت بكرُا وقت العرض ولا يوجد ما يمنع جواز حدوث الواقعة بالاحتكاك الجنسي الخارجي والايلاج الجزئي والقذف الخارجي، ولايترك ذلك أثر إصابي يدل عليه، وثبت من إجراء عينات الحامض النووي للمجني عليها والطفل عقب ولادته والمتهم أن الطفل محل المجني عليها هو نتيجة حملها من المتهم.

وحصلت "الدستور" على نص قرار إحالة النيابة العامة كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام، قيام المتهم الأول منير .س ، 42 سنة ، تاجر ، بمواقعة المجني عليها الطفلة صفية.ا، والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وغير المميزة لإعاقتها العقلية بغير رضاها بأن استدرجها إلى أعلى عقار مسكن المتهمة الثانية "جدتها" وحسر عنها ملابسها واولج عضوه الذكري في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات.

جدة الطفلة ساعدت المتهم

أضاف أمر الإحالة اشتراك المتهمة الثانية فايزة.ا، 62 سنة، ربة منزل مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في مواقعة المجني عليها الطفلة صفية.أ، بغير رضاها مستغلين اعاقتها الذهنية بأن اتفقت مع المتهم على ارتكاب الجريمة وساعدته في استدراجة للطفلة إلى أعلى عقار مسكنها وتغافلت عن الذود عنها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة حال كونها من المتولين تربيتها وملاحظتها ومن له سلطة عليها "جدتها " علي النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة هتك العرض

وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".