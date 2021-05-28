تايلاند تسجل 3759 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

أعلنت تايلاند، تسجيل 3 آلاف و759 إصابة جديدة و34 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الجمعة، عن مركز إدارة أزمة كورونا قوله - إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 144 ألفا و 976 إصابة بكوفيد-19، و 954 حالة وفاة ناجمة عنه.

وتابع المركز أنه من بين الحالات الجديدة، 1294 حالة مصابة بكورونا في السجون فيما تجاوز العدد الإجمالي للمتعافين من المرض عتبة الـ 77.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفا و 23 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.