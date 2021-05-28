الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن»: مليون و260 ألف مستفيد من برنامج «كرامة» بنهاية مايو

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من "كرامة"  والذى يصرف البرنامج مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بلغ مليون و260 و701  بنهاية مايو الجاري، مقارنة بمليون و261 ألف و243 خلال أبريل الماضي.

وأشار التقرير الذى حصلت عليه "الدستور" إلى أن تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة منذ مارس 2015 وحتى مارس 2021 بلغ أكثر 61 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن أكثر من 580 ألف مستفيد من الدعم النقدى كرامة يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية يعد من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد ، حيث تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقتصادية وتحقيق الإستقرار المجتمعي.

وأكدت أنه تم ميكنة كافة تطبيقات الدعم النقدي ويجري تحديثها بشكل دوري شامل لتشمل تسجيل استمارات التقديم والتحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية شريكة التنفيذ وتطبيق إحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي وتلقي ومعالجة التظلمات وإدارة حالة المستفيدين، وتطبيق المشروطية التعليمية والصحية (بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدفاع) وغيرها من تطبيقات التشغيل الإداري للمنظومة على مستوى ديوان عام الوزارة وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية في كافة محافظات الجمهورية، واجراء الدورات التدريبية لكل من هذه التطبيقات.
وأشارت إلى أنه تم ربط بيانات تكافل وكرامة بالضمان الإجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدي هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والازهر الشريف.

النقد التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي القباج بطاقة الخدمات المتكاملة الارامل

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