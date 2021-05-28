رغم «كورونا».. صادرات ماليزيا تحقق زيادة تتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات إدارة الإحصاء الماليزية، اليوم الجمعة، تسارع وتيرة صادرات البلاد في شهر أبريل الماضي على نحو تجاوز التوقعات.

وارتفعت صادرات ماليزيا بنسبة 63 % الشهر الماضي، على أساس سنوي، لتص إلى 105.6 مليار رينجيت (25.5 مليار دولار).

كان خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بنسبة 22.9 %.

كما زادت الواردات بنسبة 24.4 % على أساس سنوي، في أبريل الماضي، لتصل إلى 85.1 مليار رينجيت.

وتوقع خبراء الاقتصاد زيادة بنسبة 18 %.



ووصل حجم الفائض التجاري إلى20.5 مليار رينجيت في أبريل الماضي، مقابل توقعات بتحقيق 18.8 مليار رينجيت.



وزادت الصادرات بنسبة 0.6% فيأبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق عليه، كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.4%.

وقد سجلت ماليزيا اليوم الجمعة، 8 آلاف و290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 549 ألفا و514 حالة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن اليوم هو الرابع على التوالي الذي يسجل ارتفاعا غير مسبوقا في الإصابات اليومية بماليزيا.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفا و 23 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



