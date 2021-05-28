الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 قطع سلاح نارى خلال حملات أمنية

ضبط 5 قطع سلاح نارى
ضبط 5 قطع سلاح نارى

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع  إدارة البحث الجنائى في مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة الفيوم.

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة (5) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط (3) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).. بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتى "مخدرات - سرقة " ، و(1) قضية حيازة آثار بحوزة متهم وقضية سلاح أبيض بحوزة متهم، وتنفيذ (110) حكم قضائى متنوع.

اختصاصات الأمن العام

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، إضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.

الامن العام الفيوم ضبط 5 قطع سلاح نارى طلقات النارية متهمين مخدر الاستروكس

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