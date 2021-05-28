الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على رفات موتى وجماجم بشرية أسفل الطريق الحر بقليوب

رفات موتى وجماجم
رفات موتى وجماجم بشرية

عثر بعض المواطنين على جماجم بشرية ورفات للموتي ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب.


وتلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتي ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب، فانتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه، تداول أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للمكان وبه الجماجم البشرية، مشيرًا إلى أنه أثناء نزوله بالمنطقة لاستقلال "توك توك" فوجيء بتراكم تلك الرفات.

 

العثور على جثة بائعة خبز مشنوقة بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة

وفى سياق متصل، عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على جثة بائعة خبز مشنوقة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة ثان شبر الخيمة، جرى نقل الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقي اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من بائعة خبز بدائرة القسم، بعثورها على جثة شقيقتها داخل الشقة محل سكنهما.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثي أشرف عليه العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين عثور بائعة خبز 22 عاما، على جثة شقيقتها "رشا.ع.ع"، 25 عاما، مسجاة على ظهرها داخل غرفة نومها، داخل الشقة محل سكنهما بدائرة القسم، ووجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة. 

وبسؤال شقيقتها حول الواقعة، أضافت بأنها وشقيقتها يقومان بتصنيع الخبز داخل شقتهما ثم تقوم هي ببيعه للزبائن، وتابعت بأنها يوم الواقعة وبعد الانتهاء من تصنيع الخبز، حملته وخرجت لبيعه، وعندما عادت إلى الشقة وجدت الباب مفتوحا، كما وجدت شقيقتها داخل غرفة نومها ملقاة على الأرض، وبفحصها تبين أنها فارقت الحياة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، وبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن.

موتى محافظة القليوبية النيابة العامة الجماجم مديرية أمن القليوبية

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