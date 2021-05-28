الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

9 خيارات.. أفضل سلسلة كتب لطفلك في عطلة الصيف

القراءة للاطفال
القراءة للاطفال

في عطلة نهاية العام يجب تنمية مهارة طفلك  خاصة القراءة والتي تعتبر من أهم المهارات التي يجب أن تعلمية لطفلك ، خاصة في عطلة نهاية العام حتى يكون الطفل دائما التفكير .

ونرصد في السطور التالية أبرز الكتب التي تتناسب مع طفلك بحسب المراحل العمرية لها.

 

سلسلة هذا أنا  الطبيب

سلسلة تعليمية مبتكرة وقبل كل شيء بأسلوب بسيط وطريقة جديدة لتوصيل المعلومات الهامة التي تتمحور حول الإنسان والجسم والمهن في المجتمع، وهي تكون مناسبة لسن ما فوق الـ 6 سنوات .

 

سلسلة الأمير الصغير ل آنتوني دي سانت

 الأمير الصغير وهي قصة كلاسيكية تجذب الصغار والكبار لسماعها و هي تعد من اجمل القصص و تعد من أفضل الكتب للأطفال.

 

قصص الأنبياء المصورة للأطفال للكاتب ياسر سلامة

 قصص الأنبياء عليهم السلام في هذا الكتاب ستكون في منتهى السعادة والاستمتاع بتلك القصص الرائعة،كما أنك ستجد مع افضل الكتب للاطفال قصص العديد من الانبياء ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

كتاب صديقي المختلف عقليا

 من النادر وجود كتب تعالج مواضيع مهمة جدا عن كيفية تعامل الأطفال الأسوياء مع الأطفال متحدي الإعاقة العقلية في المجتمع، لذلك تمت اضافة هذا الكتاب إلى مكتبة الطفل وأصبح من أفضل الكتب للأطفال ، فهذا الكتاب يعد أول محاولة علمية قام بكتابتها كاتب متخصص في علم النفس لمعالجة دمج الأطفال المعوقين عقليا في المجتمع.

 

قصص الأطفال العالمية

 القصص قيمة كبيرة جدا فهي تمتلك جميع انواع القصص وتصنيفاتها وتمتاز بأفضل الأساليب الترفيهية والتعليمية في الوقت نفسه .

 

أول مائة كلمة انجليزية للأطفال

تمكن طفلك من تعلم اللغة الانجليزية عليه أن يتعلم الكلمات والصور الإنجليزية الأساسية من خلال هذا الكتاب الذي يعد افضل الكتب للاطفال الصغار .

 

سلسلة الحلزونة الكاملة

هي سلسلة مكونة قبل كل شيء من ١٠كتب تتحدث عن حياة الطفلة جود وعائلتها وأصدقائها ايضا ، إن اسلوب هذه السلسلة يعتمد على روح الفكاهة عند الأطفال وخاصة عند عرضها الكثير.

 

كتاب تكلم وتعلم العربية

يحتوي هذا الكتاب على معظم الكلمات و الجمل الأساسية في اللغة العربية و التي تأتي بشكل مبسط جدا للصغار و الكبار .

 

سلسلة كتب حكاياتي

السلسلة رائعة من الكتب التربوية للأطفال من عمر  6 إلى 8 سنوات ، تهدف قبل كل شيء الى اثراء عقل الطفل و انماء شخصيته وتحفيز خياله بأسلوب رائع .

 

 

الأطفال عطلة نهاية العام اسعار الكتب

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