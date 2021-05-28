تفاصيل تعرض الفنان أحمد فلوكس للسحر.. وجمهوره يرد: «اعمل عمرة»

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "فيسبوك"، تعرضه لأعمال سحر وشعوذة، حيث نشر صورة حديثة له بصحبة شخص آخر، ظهر فيها ويبدو أن هناك مشكلة كبيره في عينه اليمنى، كما أن الشخص بجانبه كان ممسكًا بالمصحف، حيث أثارت الصورة جدلا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق "فلوكس"، على الصورة قائلا: "للي بيسأل في سحر ولا لأ.. اللي بيقولي مايتعملش اتفضلوا.. دي صورة ليا من أسبوع.. وعلشان فيه صورة في ظهري فيها قرآن وماسكين قرآن آدي النتيجة…. أنا فيه ناس كلموني وقالولي بلاش وكده، الناس هاتفتكر أنك ضعيف… لأ أحب بس أأكد أني بنزل ده وأنا عارف أني في حرب، ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلا بتحبني…. حقي مش هاسيبه وأقسم بشرف أبويا اني لأنا لا الشيطان اللي بيدمرني ودمر غيري، وكانوا ساكتين لكن أنا ولا هاسكت ولا هاسيب حقي ولا أنا ولا هو في الدنيا دي".

وفور نشره هذه الصورة وإعلانه تعرضه للسحر والشعوذة، تفاعل معه عدد كبير من جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت ليلى العبد: " شكلك واضح ربنا يفك كربك وياذي الموذي"، فيما قالت بسملة عبد اللطيف: " اقولك نصيحه لوجه الله روح اعمل عمره بنية فك السحر والكرب ادعي عند قبر الرسول واشرب مايه زمزم هترجع معافي بامر الله"، بينما قالت ملك ناصر: " كان في حد قال إن لو في انسان مسحور ينتظم اربعين يوم صلي متواصل وازكار الصباح والمساء وسورة البقره كل ليوم مدة الأربعين يوما ولو في حاجه بتخرج اي سحر او مس".

سجن أحمد فلوكس سنة بتهمة السب و القذف

كانت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت حضوريا أمس الخميس، بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامى أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وعلق "فلوكس" على الحكم أمس، من خلال فيديو على "انستجرام"، قال فيه: "هذا الحكم ما زال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا ولا تعليق على أحكام القضاء، عندنا قضاء عادل بثق فيه جدًا والحق بيجي لأصحابه دايمًا".