وزير النقل: استقدام خبراء أجانب لتدريب العمال والمهندسين بالسكة الحديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعًا مع رئيس ونواب ورؤساء المناطق المختلفه على مستوى الجمهورية ورؤساء الورش الرئيسيه للسكك الحديدية وهي الفرز أبو غاطس أبو راضي، أبو زعبل، طنطا ، جبل الزيتون بالإسكندرية، الزقازيق، العباسية، وقطاع السلامة بوزارة النقل وهيئة السكة الحديد، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط المختلفة.

في بداية اللقاء أكد الوزير أنه في قطاع السكة الحديد لدينا هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوي الهامالذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وان رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشري يأتي في مقدمة ركائز هذهالخطة وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والإنضباط التام في أداء المهام المختلفة بهذا القطاع.

ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتي تبدأ من الورش المختلفة حيث أكد الوزير على ضرورة عدم خروج ايقطار الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة واستكمال اعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة والأمان بالاضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش، كما شدد على التطبيق الصارم للائحة السكه الحديد.

وأكد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل وكذلك سرعة تنفيذ خطة الخبراء الأجانب في السكة الحديد بحيث، توضع خطة دقيقة لاستقدام خبراء أجانب متخصصين من كافه الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة للسكه الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصرالبشري (دورات فنية وسلوكية وتثقيفية) يجب أن يكون هناك دورات تدريبية على أعلى مستوى مختلفة ومفاجئة تختص بالنقاط السلبية التي يتم ملاحظتها في أي من طوائف التشغيل وذلك لتلافيها فور وقوعها.

كما أكد الوزير على قيام رئيس ونواب وكافة نواب وقيادات هيئة السكك الحديدية بالنزول المستمر إلى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والأبراج والإشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التي تم توريدها حديثا والتي تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذاالفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب. بالإضافة إلى تكثيفالأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.