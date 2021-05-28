الأب أنطوان توفيق نائبًا عامًا لمطران اللاتين بمصر

أصدر المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي للاتين بمصر، قرارًا بتعيين الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكاني نائبا عامًا له.

يُذكر أن الأب أنطوان ولد بمدينة الإسكندرية في ١٨ أبريل عام ١٩٧٧، والتحق بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة في أول أكتوبر عام ١٩٩٦، كما ارتدى الثوب الرهباني في أول أغسطس ١٩٩٩. وقدم نذوره الرهبانية المؤقتة في ٣٠ يوليو عام ٢٠٠٠، فيما قدم النذور الرهبانية الدائمة في ١٦ أغسطس عام ٢٠٠٤، وسيم كاهنًا في ٣ مارس عام ٢٠٠٥ درس اللاهوت بإيطاليا وتخصص في التربية والتكوين، كما خدم في عدة مجالات، ومنها مسئولًا عن الابتداء بإيطاليا، وبسانت كاترين بالإسكندرية، ونائبًا للخادم الإقليمي بمصر من عام ٢٠١٠، ومسؤولًا عن رعية الأقباط الكاثوليك بروما، وكذلك حصل الأب أنطوان على درجة الدكتوراه في القانون الكنسي عام ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أنه عين قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان العام الماضي، الأب كلاوديو لوراتي نائبًا رسوليًا جديدًا للكنيسة اللاتينية في جمهورية مصر العربيّة، خلفًا لطيّب الذكر مثلث الرحمات المطران عادل زكي.

ووُلد الأب لوراتي في مدينة كومو الإيطالية في 1962، وأكمل فيها دراسته الثانويّة، التحق برهبنة الآباء الكومبونيان لقلب يسوع، حيث درس الفلسفة واللاهوت، وفي عام 1985 أبرز نذوره الرهبانيّة المؤقتة.

حصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت، من كلية تانغازا الجامعية في العاصمة الكينية نيروبي، وأبرز نذوره الرهبانيّة الدائمة في 1989.

الخماسين

و تعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال تلك الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداداً له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح، أي عيد القيامة، وعيد الخماسين، أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.