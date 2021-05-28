خبير اقتصادي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي

أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جيبوتي، تساهم فى تطوير التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم الاستفادة في جيبوتي من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، والخبرة التي تمتلكها في عديد من القطاعات وبالأخص في مشروعات البنية التحتية والتي أصبحت عديد من الشركات المصرية بيوت خبرة عالمية في هذا المجال، وهو ما يمثل دور للشركات المصرية ومساهمتها في جهود التنمية في القارة الإفريقية.

وتسعى جيبوتى لزيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جيبوتي، وحرصها على توفير كل التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، وبالتالى يتوقع بعد هذه الزيادة زيادة حجم الاستثمارات المشتركة و الزيادة معدلات التبادل التجارى بما يضمن زيادة حجم الصادرات المصرية لجيبوتى.

واستضاف عمر إسماعيل جيله، رئيس جيبوتى إحدى دول القارة الإفريقية نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى، امس الخميس، لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين التي تربطهما علاقات وثيقة منذ عقود، ولطالما جذبت جيبوتي اهتمام القوى حول العالم، نظرًا لموقعها الإستراتيجي بين إفريقيا وآسيا.

وأهم الصادرات المصرية لجيبوتي تتمثل في الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، المنسوجات، و المواد الكيماوية، ثم الزيوت العطرية ، وأهم الواردات من جيبوتي تتمثل في الحيوانات الحية وخردة الحديد.

التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ 48.01 مليون دولار في عام 2018 ، حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى جيبوتي 40.88 مليون دولار ، والواردات المصرية من جيبوتي بلغت 7.13 مليون دولار ، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و 310 مليون دولار لعام 2018 ، و بلغت حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا منها مليار و520 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقرير تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا.