الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

داء الرشاشيات..

تفاصيل كارثة الهند الجديدة: سعال دموي يصيب جميع الكائنات الحية

الفطر الأسود
الفطر الأسود

كارثة جديدة تهدد الهند، فبعد انتشار الفطر الأبيض والأسود والأصفر بين سكانها، ذكر تقرير لموقع تايمز أوف أنديا الهندي، أنه تم اكتشاف حالات إصابة بداء الرشاشيات، وهي إصابة فطرية جديدة، ضربت الهند بعد الفيروسات المخاطية، ووصل إجمالي المصابين بالفطر الأسود حتى الآن بين الهنود إلى 11 ألف حالة، وتقع بين أكثر الأماكن تضررًا ماهاراشترا وجوجارات بينما تشهد ولاية جوجارات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، أبلغ الأطباء في فادودارا عن 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى داء الرشاشيات، الأمر الذي أثار القلق والفزع في نفوس الهنود؛ حيث إن هذا الفطر يعد دخيلا عليهم في وقتٍ يحاربون فيه كافة أنواع الفيروسات. 

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن فطر الرشاشيات كما جاء في موقع "health" المعني بشؤون الصحة. 

  • داء الرشاشيات هو الاسم الذي يُطلق على مجموعة متنوعة وواسعة من الأمراض تسببها عدوى فطرية بجنس الرشاشيات، وتصيب الرشاشيات البشر والطيور وحيوانات أخرى.

 

  • تأخذ الإصابة أشكالًا مزمنة أو حادة، وتكون مميزة سريريًا إلى حد كبير.

 

  • تظهر معظم الحالات الحادة من داء الرشاشيات عند المصابين بضعف شديد في الجهاز المناعي، كمرضى زرع نقي العظم، ويمكن أن تسبب الحالات المزمنة مضاعفات عند المصابين بأمراض تنفسية كالربو أو التليف الكيسي أو الغرناوية أو السل أو الداء الرئوي الساد المزمن.

 

  • في معظم الحالات، تأخذ الرشاشيات شكل داء الرشاشيات الرئوي المزمن، أو ورم الرشاشيات، أو داء الرشاشيات القصبي الرئوي الأرجي، وتتداخل بعض أشكال داء الرشاشيات، فمثلًا، يمكن أن يتطور ورم الرشاشيات البسيط أو داء الرشاشيات القصبي الرئوي الأرجي إلى داء الرشاشيات الرئوي المزمن.

 

  • تظهر الحالات غير الغازية على شكل التهاب الجيوب الأنفية الفطري أو فُطار أذني "عدوى فطرية في الأذن" أو التهاب القرنية أو التهاب الأظافر الفطري، وتكون معظم الحالات أقل شدة ويمكن علاجها بالمضادات الفطرية.

 

  • أكثر المسببات المعروفة شيوعًا الرشاشية الدخناء والرشاشية الصفراء، وهي كائنات واسعة الانتشار قادرة على العيش في الظروف البيئية القاسية.

 

  • يستنشق الآلاف يوميًا الأبواغ الرشاشية دون حدوث إصابة، وذلك نتيجة للاستجابة المناعية الفعالة، يسبب داء الرشاشيات بكل أشكاله نحو 600,000 وفاة سنويًا في كل أنحاء العالم.
     
  • من أبرز أعراضه السعال الدموي الذي يصيب الجسم، حيث يأتي الإنسان بدم أثناء السعال ويشعر بضيق شديد في التنفس.

 

الغاز وفاة ضرب السوداء ارتفاع الصحة اطباء

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