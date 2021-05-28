الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية السورية

بوتين
بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية، مؤكدا أن بلاده تعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف.


وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين اليوم الجمعة: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية".


وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أكد، في برقيته، أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف وفي دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع".


وتابع الرئيس الروسي، في برقيته مخاطبا الرئيس السوري، "أن نتائج التصويت أكدت على سلطتكم السياسية العليا وثقة المواطنين السوريين في المسار تحت قيادتكم من أجل إحلال الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها".


وكان أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ فوز الرئيس بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة، بعد حصوله على 13 مليونا و540 ألفا و860 من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بنسبة (95.1 %).


وتلا رئيس مجلس الشعب السوري - في مؤتمر صحفي من منبر مجلس الشعب في سوريا- إحصاء عن إجمالي المصوتين، الذين أدلوا بأصواتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل أراضي سوريا وخارجها 18 مليوناً و107 آلاف و109 ناخبين، بينما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 14 مليوناً و239 ألفاً و140 مقترعاً، وبنسبة قدرها 78.64 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.


وأشار إلى أن العدد الإجمالي لأوراق التصويت الملغاة بلغ 14 ألف ورقة، بنسبة 0.1 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.


وأضاف أن عدد الأصوات الذي حصل عليها محمود بن أحمد مرعي بلغت 470 ألفاً و276 صوتاً، بنسبة 3.3 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة، بينما حصل عبد الله سلوم عبد الله، على 213 ألفاً و968 صوتاً بنسبة 1.5 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة.


وتابع صباغ: "بناءً على ما تقدم وبموجب أحكام المادة 86 من الدستور والفقرة /ب/ من المادة /79/ من قانون الانتخابات العامة ونظراً لحصول المرشح الأول السيد بشار بن حافظ الأسد على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات المقترعين الإجمالي بنسبة 95.1 بالمئة.. يسرني ويشرفني أن أعلن فوز السيد بشار حافظ الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية".


ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.


وكان السوريون قد أدلوا - أمس - بأصواتهم عبر 12 ألفا و102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.

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