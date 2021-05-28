رئيس اتحاد الغرف التجارية يدعو لعقد الاجتماع الأول للجنة سيدات الأعمال

تفعيلا للدور الاقتصادي للمرأة

دعي المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللجنة العامة لسيدات الأعمال لعقد اجتماعها الأول، مؤكدا ان تشكيل هذه اللجنة جاء في إطار الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي انضمّت إليها وصدّقت عليها مصر وقوانين الغرف التجارية والتجارة والعمل وغيرها التي تؤكد اهمية دور المرأة الفاعل في الاقتصاد والتنمية.

كما يأتي اتّساقاً مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة .



وأوضح "العربي"، في بيان اليوم الجمعة، أن اللجنة العامة لسيدات الأعمال ستعمل على العديد من المحاور والمهام والتي تتضمن بحث أوجه دعم جهود الغرف التجارية المصرية واتحادها العام في مجالات تمكين المرأة من المشاركة في الأعمال التجارية، ودعم قدراتها التنافسية؛ واقتراح ميثاق دمج المرأة في الأعمال التجارية، وأوجه حمايتها من مخاطر العمل أو صور العنف أو التحرّش أثناء العمل التجاريتوطيد العلاقات.

وتعمل أيضًا على دعم التعاون والترابط بين سيدات الأعمال العاملات في مجال التجارة، واقتراح عقد المنتديات أو الفعاليات الرامية لتحقيق ذلك وسبل تمويلها؛ وجمع وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بعمل المرأة في مجالات التجارة، وسبل النهوض والارتقاء به ودعمه.

وكذا استقصاء واستبيان ورصد معوّقات مشاركة المرأة في العمل التجاري، واقتراح سبل معالجتها، وعوامل توفير مناخ العمل اللائق بها؛ اقتراح خطط وآليات جذب المرأة للأعمال التجارية وأوجه الدعم الممكنة لها؛ الى جانب إبداء الرأي في الموضوعات التي تُحال إليها من الاتحاد.

ولفت إلى أن هذه اللجنة هي الأولى فى خطة عمل الاتحاد الاستراتيجية، والتي تتضمن لجان قطاعية وعرضية ليتمكن الاتحاد من اداء دوره طبقا لقانون إنشائه فى خدمة منتسبيه من كافة القطاعات، إلى جانب توفير الدراسات والبيانات والمعلومات لكافة أجهزة الدولة في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص لنشر النماء والتنمية.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها الأول الملامح الرئيسية لخطة عملها فى المرحلة القادمة فىي إطار قرار إنشاء اللجنة مع مراعاة تغطية كافة القطاعات الجغرافية في مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال الجلسة الأولي أن لجنة سيدات الأعمال تستهدف التركيز على قطاع الأعمال للسيدات في كافة المحافظات والمساهمة في تنميته كما تهدف اللجنة العامة لسيدات أن تكون صوتا للسيدة المصرية صاحبة المشروعات وكذلك السيدات اللاتى ترغبن فى اقتحام مجال التجارة و الصناعة و ادارة المشروعات.

وأضافت أن من أهم الأهداف التي ستعمل اللجنة على تنفيذها هو دعم و تعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن زيادة قاعدة السيدات صاحبات و رائدات الأعمال و تقديم المشورة لهن تقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال مثل الدورات التدريبية و ورش العمل المتخصصة توفير فرص تمويلية و خدمات مالية لصاحبات المشروعات إعداد قاعدة بيانات واضحة و دائمة التحديث للسيدات العضوات والمستفيدات من خدمات اللجنة العامة لتسهيل التواصل معهن خلق شبكة فعالة تجمع سيدات الأعمال المصريات و العربيات و كذلك على المستوى الأفريقى والدولى من أجل التعاون الاقتصادى توفير برامج الدعم لشابات الأعمال بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لتشجيع شابات و رائدات الأعمال للانضمام الى اللجنة العامة وخلق استراتيجية مُتكاملة مع كافة أقسام ومراكز الاتحاد العام لتأهيلهم لسوق العمل.



