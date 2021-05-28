الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين»: توقعات بزيادة صادرات مصر إلى جيبوتي الفترة القادمة

الشندويلي
الشندويلي

توقع المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، زيادة نسبة الصادرات المصرية الي دولة جيبوتي، بالإضافة إلى رفع نسبة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة، نتيجة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

وأضاف “الشندويلي”، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر أصبح لها دور بارز وكبير داخل المنطقة العربية والإفريقية، وأصبحت الحكومة المصرية تعمل على توطيد علاقتها بالدول الخارجية للعمل على زيادة الاستثمارات المصرية بالخارج، وجذب استثمارات أجنبية لمصر.

الجدير بالذكر  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار  أمس جيبوتي، و كان على رأس المستقبلين له الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس “جيلة” بزيارة الرئيس السيسي إلى بلده الثاني جيبوتي، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة والتاريخية مع مصر، ومثمناً الجهود المصرية المخلصة والساعية نحو مساندة مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنمية بجيبوتي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ 48.01 مليون دولار في عام 2018 ، حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى جيبوتي 40.88 مليون دولار ، والواردات المصرية من جيبوتي بلغت 7.13 مليون دولار ، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و 310 مليون دولار لعام 2018 ، و بلغت حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا منها مليار و520 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقرير تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا.

و أهم الصادرات المصرية لجيبوتي تتمثل في الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، المنسوجات، و المواد الكيماوية، ثم الزيوت العطرية، وأهم الواردات من جيبوتي تتمثل في الحيوانات الحية وخردة الحديد. 

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