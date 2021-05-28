الأمن القومي الأمريكي يؤكد دعم إدارة بايدن للهند لمواجهة كورونا

أكد بيان للبيت الأبيض استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم الدعم اللازم للهند في مكافحة فيروس “كوفيد– 19” المتحور والعمل على محاصرة هذا الوباء وتداعياته فى الهند .

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد أجرى مساء أمس– الخميس– محادثات مهمة مع وزير الخارجية الهندي الذي قدم الشكر للولايات المتحدة على تقديمها 500 مليون دولار لدعم جهود الهند لمواجهة تداعيات وباء كورونا.

وحسب بيان البيت الأبيض، فقد ساهمت حكومة الولايات المتحدة والشركات الأمريكية وعموم الشعب الأمريكي في جمع مبلغ الدعم المشار إليه والمقدم إلى الهند للتخفيف من وطأة الجائحة وتداعياتها على الشعب الهندي.



كذلك ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي مع وزير خارجية الهند عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار العمل المشترك بين واشنطن ونيودلهى لمواجهة المشاكل والتحديات المشتركة فى منطقة الباسيفيك الهندى انطلاقًا من القيم المشتركة للشعبين الهندي والأمريكي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين.

إصابات كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 179 ألفا و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و547 ألفا و705 أشخاص.



وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3558 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 318 ألفا و821 حالة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

