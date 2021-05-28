«مياه الشرب بالإسكندرية» تضبط وصلات مخالفة لري أراضي زراعية (صور)

كلف المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالشركة وإدارة الفرع التجاري ببرج العرب، بالمرور على التعديات والمخالفات على شبكة مياه الشرب بمنطقة الساحل الشمالي وتحديدا بالكيلو 57 قبلى الطريق.

وقال جابر في بيان للشركة القابضة اليوم، أنه تم ضبط 15 توصيلة قطر (2 بوصة) يتم من خلالها تغذية أفدنة من الأراضي الزراعية بالمخالفة، والمزروعة بشجر التين وتم رفع كافة هذه التعديات بالكامل، وجار حاليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين.

وأوضح أن مثل تلك التعديات على خطوط المياه، يؤثر بالسلب على ضغط المياه بالشبكة وعدم وصول المياه للمواطنين بالقدر الكافي وضعف كمية المياه الواردة الى رافع مياه الحمام التابع لشركة مياه مطروح.

وأشار أن كمية المياه المنصرفة في الساعة من الخط (2 بوصة) تعادل 35 متر مكعب، أى أن إجمالى الوصلات التى تم إزالتها تهدر 525 متر مكعب فى الساعة، ما يؤثر على كمية المياه التى تصل لمحافظة مطروح والمشتركين بطريق الساحل الشمالي والقرى السياحية، مضيفا أنه جارى حاليا القيام بحملات مستمرة بالمنطقة بالكامل للقضاء على كافة التعديات على شبكة المياه.

مياه الاسكندرية: إجراءات ميسرة لتلقى العاملين لقاح فيروس كورونا

واستقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب الإسكندرية، أمس، وفدا من مديرية الصحة بمحافظة الاسكندرية، للتنسيق لإتاحة تلقي العاملين المسجلين بموقع وزارة الصحة لقاح فيروس كورونا بمقر الشركة، للتيسير على العاملين وتشجيعهم.

وأكد المهندس أحمد جابر، أن الدولة المصرية حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أن عدداً من العاملين بالشركة قد تلقوا لقاح فيروس كورونا ضمن البروتوكول والتنسيق المستمر للحفاظ علي صحة العاملين بالشركة، والعمل في أجواء آمنه تزامنا مع الموجه الثالثة لفيروس كورونا.

وتواصل شركات مياه الشرب تسهيل اجراءات حصول العاملين بها الحصول على لقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على صحة العاملين بها والحفاظ على سير العمل الخدمي التي تقدمه والذي يتطلب ذلك، كما تواصل التشديد على العاملين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية ومراقبة الالتزام به.

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