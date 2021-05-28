للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

وصل وفد أمني مصر إلى قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، عبر معبر "بيت حانون- إيرز".

وتعد تلك الزيارة هي الثالثة منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على حدود غزة، والذي جرى بوساطة مصرية.

وتكثف مصر من خطواتها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة المحاصر، وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع، وتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين هناك.

في ذلك السياق، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الفلسطينية، إن وفدًا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، لإجراء مباحثات في ملفات إعادة الإعمار، والقدس، والشأن الفلسطيني الداخلي بشأن المصالحة.

وأعرب هنية عن ترحيبه بالجهود التي تبذلها مصر من أجل إعمار غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة عملت منذ اللحظات الأولى على وقف إطلاق النار ومنع التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.

وتستمر المحادثات حول تحقيق هدنة طويلة الأمد برعاية مصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة، وأن تجرى محادثات بين حماس وإسرائيل في القاهرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن مصر وجهت دعوات لإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس لإجراء مباحثات في القاهرة حول اتفاق تهدئة طويلة المدى وعقد صفقة تبادل أسرى.