سنغافورة تتعهد بدعم الشركات والأفراد المتضررين من قيود كورونا

أعلنت سنغافورة عن 800 مليون دولار سنغافوري (605 ملايين دولار أمريكي) في صورة دعم إضافي للشركات والأفراد، المتضررين من القيود التي تم فرضها الشهر الجاري، فيما تواجه ارتفاعا في الفترة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء ، نقلا عن بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة ، أن الإجراءات تشمل إعانات الأجور ومساعدات للإيجار للقطاعات المتضررة بشكل خاص مثل قطاع الغذاء والمشروبات وكذلك البيع بالتجزئة.



كانت عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك بعض الحالات من سلالة أكثر عدوى للفيروس، تم رصدها أولا في الهند، قد دفعت السلطات لإعادة فرض بعض الإجراءات على غرار الإغلاق، التي كان قد تم تطبيقها العام الماضي.



وستستمر الإجراءات حتى 13 يونيو المقبل، بما في ذلك حظر على تناول الطعام في المطاعم وعودة العمل من المنزل وتحديد حد التجمعات الخارجية إلى شخصين كحد أقصى فقط.



وقال وزير المالية، لورانس وونج ،إن الحكومة لا تعتقد أن هناك حاجة "لمزيد من التشديد في وضعنا العام"، فيما تساعد القيود على الحد من انتشار الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" نقلا عن وونج في بيان موجز.



وأضاف أن السلطات ستقدم المزيد من المستجدات في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و623 ألفا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفا و23 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات