«الأقصى فى قلب مصر».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع

أدلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعديد من التصريحات المهمة، خلال جلسات مجلس النواب، في الفترة من 23 – 25 مايو 2021.

ويرصد “الدستور” أبرز تصريحات مجلس النواب خلال أسبوع: