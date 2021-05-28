له فاعلية كبيرة.. اكتشف لقاح جديد لمرض «السل»

تمكن فريق بحث تونسي - هندي، من اكتشاف لقاح جديد ضد مرض السل له فاعلية ونجاعة أكبر من تلك التي يمنحها لقاح "BCG" الذي يعد الوحيد والشائع لهذا الوباء، وفق ما صرح به المشرف على البحث والباحث في علم المناعة بمعهد باستور التونسي مكرم السافي.



وقال مكرم السافي - في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء اليوم الجمعة - إن هذا الاكتشاف البحثي الذي يسهر عليه باحثون من تونس وباحثون في اختصاص الميكروبيولوجيا من الهند، منذ عام 2012، يعد ثورة في عالم اللقاحات من حيث الطريقة النوعية الجديدة في إنتاجه التي تعتمد على تحفيز ردة فعل جهاز المناعة بواسطة الدواء المعالج لمرض السرطان.

وقال "إن هذه طريقة تستعمل لأول مرة وتفتح المجال واسعا لاعتمادها وتطبيقها على اللقاحات المختلفة بما في ذلك لقاحات كوفيد-19".

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن 853 ألفا و432 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس.

وأوضحت الوزارة - حسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء بالجرعة الأولى بلغ 21 ألفا و608 أشخاص، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 274 ألفًا و997 شخصًا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونًا و977 ألفًا و978 شخصًا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التى توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.