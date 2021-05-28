وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت لمسجد المشير طنطاوي لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بصحبة عدد من أفراد الأسرة والذين رافقوا الجثمان، وشهد محيط مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

مكان وموعد تشييع جنازة أحمد بهجت

وتوفي رجل الأعمال أحمد بهجت يوم الجمعة الماضية في أمريكا خلال رحلة علاجية بعد تدهور حالته الصحية، وأعلنت أسرة الراحل تشييع جنازته اليوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل بساحة صلاة العيد بدريم لاند عقب صلاة المغرب.

ورجل الأعمال الراحل والذي يحمل الجنسية الأمريكية مؤسس وصاحب مجموعات شركات بهجت، مؤسس قناة دريم وهي أول قناة تلفزيونية خاصة في مصر، صاحب دريم بارك أكبر ملاهي بالشرق الأوسط، صاحب شركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

وتخرج أحمد بهجت رجل الأعمال من كلية الهندسة قسم هندسة الاتصالات والالكترونيات جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه معيد في الجامعة بقسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع الحصول على شهادة الماجيستير في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1977، وبعدها سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته ليحصل على على البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه عام 1982 في معهد جورجياتك.

و بدايات رجل الأعمال الراحل كانت في الولايات المتحدة عام 1982 عندما اخترع جهاز تنبيه يحسب مواقيت الصلاة في كل بلاد العالم واتجاه القبله من خلال إدخال خطوط الطول والعرض واسم المدينة وحقق هذا الاختراع نجاحا كبيرا.

ايضا كان لأحمد بهجت بصمة فارقة في الصناعة الوطنية من خلال عمل عدد من المصانع للأجهزة الإلكترونية، كما أنه كان أول مطور عقاري في مصر وأفريقيا بعد أنشأ أول تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر وتتبعه بعده عدد من رجال الأعمال المصريين في هذا المجال.

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