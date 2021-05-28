الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة

جنازة رجل الأعمال
جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت

وصل منذ قليل، جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت لمسجد المشير طنطاوي لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بصحبة عدد من أفراد الأسرة والذين رافقوا الجثمان، وشهد محيط مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

 

مكان وموعد تشييع جنازة أحمد بهجت

وتوفي رجل الأعمال أحمد بهجت يوم الجمعة الماضية في أمريكا خلال رحلة علاجية بعد تدهور حالته الصحية، وأعلنت أسرة الراحل تشييع جنازته اليوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل بساحة صلاة العيد بدريم لاند عقب صلاة المغرب.

ورجل الأعمال الراحل والذي يحمل الجنسية الأمريكية مؤسس وصاحب مجموعات شركات بهجت، مؤسس قناة دريم وهي أول قناة تلفزيونية خاصة في مصر، صاحب دريم بارك أكبر ملاهي بالشرق الأوسط، صاحب شركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

وتخرج أحمد بهجت رجل الأعمال من كلية الهندسة قسم هندسة الاتصالات والالكترونيات جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه معيد في الجامعة بقسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع الحصول على شهادة الماجيستير في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1977، وبعدها سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته ليحصل على على البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه عام 1982 في معهد جورجياتك.

و بدايات رجل الأعمال الراحل كانت في الولايات المتحدة عام 1982 عندما اخترع جهاز تنبيه يحسب مواقيت الصلاة في كل بلاد العالم واتجاه القبله من خلال إدخال خطوط الطول والعرض واسم المدينة وحقق هذا الاختراع نجاحا كبيرا.

ايضا كان لأحمد بهجت بصمة فارقة في الصناعة الوطنية من خلال عمل عدد من المصانع للأجهزة الإلكترونية، كما أنه كان أول مطور عقاري في مصر وأفريقيا بعد أنشأ أول تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر وتتبعه بعده عدد من رجال الأعمال المصريين في هذا المجال.

191819543_162093359218843_2150789241769863327_n
191819543_162093359218843_2150789241769863327_n
192046028_359946182221656_903698251855975861_n (1)
192046028_359946182221656_903698251855975861_n (1)
192046028_359946182221656_903698251855975861_n
192046028_359946182221656_903698251855975861_n
احمد بهجت رجل الأعمال احمد بهجت وفاة رجل الأعمال احمد بهجت جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت عزاء رجل الاعمال أحمد بهجت

الأكثر قراءة

2.1 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل «إحلال المركبات» بـ 7 محافظات

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«الصحة» تُحذر من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية

تشديدات أمنية بمحيط مسجد المشير قبل جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترفض تحقيق الأمم المتحدة في جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

في مجلس الأمن.. فلسطين تصف هجوم إسرائيل بأنه عدوان جديد شجعه عدم العقاب

سارة نتنياهو تطالب بتغيير النوافذ المصفحة في منزلها بالقدس