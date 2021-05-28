الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

طقس
طقس

اضطرابات جوية شديدة تشهدها البلاد هذه الأوقات، فبينما ترتفع درجة حرارة الجو بشدة في وقتٍ معين، تنخفض في اليوم ذاته ليلًا بشكلٍ ملحوظ، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تُطلق تحذيراتها للمواطنين من الشعور بالإعياء نتيجة التقلبات الجوية. 

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات مصر كافة تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة هذه الفترة بمعدل درجة أو درجتين، أما على السواحل الشمالية فسيكون الجو معتدل قليلا، فيما تزداد درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بدءًا من الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، مؤكدًا أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة وجنوب البلاد بين 42 و 43.

أما عن طقس اليوم الجمعة، أكد "شاهين" أنه سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، و يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، مضيفًا أن حالة الطقس ليلا ستكون لطيفة على شمال البلاد و القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، قال "شاهين" أنها ستكون كالتالي: القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 24.

وعن طقس يوم السبت المقبل، قال "شاهين"، إن طقس غدا السبت سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما يشهد طقس الأحد المقبل نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين ارصاد مصر درجات غدا الحرارة

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