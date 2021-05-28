الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وفيتنام تؤكدان التزامهما بالحفاظ على النظام في بحر الصين الجنوبي

بحر الصين
بحر الصين

 أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفيتنامي بوي ثان سون، مجددًا التزامهما المشترك بحماية والحفاظ على النظام القائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية، بحثا الجانبان خلالها المخاوف المستمرة بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار والالتزامات بالتصدي لتغير المناخ والتصدي لكوفيد-19.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأن الجانبين أكدا على قوة ومتانة الشراكة الشاملة بين البلدين.

ومن جانبه، شدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بشراكة ودعم فيتنام قوية ومزدهرة ومستقلة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ومن جهة أخري، قالت الفلبين، أنها ستواصل التدريبات البحرية في بحر الصين الجنوبي بعد دعوة بكين لوقف تلك الإجراءات التي وصفتها بأنها تصعد التوتر.  

وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا إن بلاده "ستواصل التدريبات البحرية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف لورينزانا في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أن التدريبات التي بدأها خفر السواحل ومكتب مصائد الأسماك الفلبيني الشهر الماضي، ستستمر في "بحر الفلبين الغربي" (الاسم المحلي في الفلبين لبحر الصين الجنوبي).

وقال إن بلاده "يمكن أن تتعامل بود مع الدول الأخرى لكن ليس على حساب سيادتنا وحقوقنا السيادية" مؤكدا أن الحكومة الفلبينية "لن تتراجع عن موقفها".

وكانت وزارة الدفاع الصينية طالبت الولايات المتحدة بكبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية في الأجواء والبحار بالقرب من الصين، وأشارت إلى أن طائرات الاستطلاع والسفن الحربية الأمريكية أصبحت أكثر نشاطا هناك منذ أن تولى الرئيس، جو بايدن، منصبه.

وتطالب الصين بالسيادة على ما يقارب كامل بحر الصين الجنوبي الذي يمر عبره ما يقدر بنحو 3 تريليونات دولار من التجارة البحرية سنويا، ويعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحما في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن بحر الصين الجنوبي مثير للجدل بشكل خاص، إذ أن الدول جيران الصين، لديها أيضا مطالبات متنافسة في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحما في العالم، والتي تدعي بكين سيادتها عليه بأكمله تقريبا، حيث شيدت الصين عدة جزر اصطناعية في المياه المتنازع عليها، فيما تقول الولايات المتحدة إنها خطوة لعسكرة المنطقة.

 

أمريكا بحر الصين الجنوبي الصين فيتنام بلينكن

الأكثر قراءة

2.1 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل «إحلال المركبات» بـ 7 محافظات

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

«الصحة» تُحذر من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية

مكان وموعد تشييع جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت

تفاصيل سرقة الحساب الشخصى لوزير الرياضة السابق خالد عبدالعزيز على «فيس بوك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترفض تحقيق الأمم المتحدة في جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

في مجلس الأمن.. فلسطين تصف هجوم إسرائيل بأنه عدوان جديد شجعه عدم العقاب

سارة نتنياهو تطالب بتغيير النوافذ المصفحة في منزلها بالقدس